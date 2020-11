GF Vip, nuovo concorrente: Selvaggia Roma sul piede di guerra

Si prospetta piena di sorpresa la puntata del GF Vip che andrà in onda oggi in prima serata. Come già svelato da giorni, ad entrare nella casa più spiata d’Italia saranno due vip molto chiacchierati. Da quanto emerso da recenti IG Stories, una delle new entry è pronta a scagliarsi con una concorrente al centro dell’attenzione del gossip.

GIEFFINA SUL PIEDE DI GUERRA – Con l’entrata in casa di Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island ed influencer, si prospettano degli scontri. Infatti, da quanto detto in alcune storie su Instagram, a finire nel mirino della personal trainer è una delle gieffine più chiacchierate di quest’ultima edizione: Elisabetta Gregoraci.

A legare le due donne è Pierpaolo Pretelli, il concorrente è attualmente preso dalla show girl calabrese. Tra la Roma e l’ex velino, in passato, c’è stata una frequentazione che però a quanto pare non è mai andata in porto.

LE FRECCIATINE SUI SOCIAL – Nonostante la sua entrata sia stata posticipata perché risultata positiva al Coronavirus settimane fa, sembra proprio che Selvaggia sia pronta a recuperare. Dopo l’ultimo gossip sulla Gregoraci che la vedrebbe impegnata con il pilota Stefano Coletti, la Roma si è lasciata andare a delle vere e proprie frecciatine.

L’influencer ha ripubblicato una IG Story condivisa dall’opinionista Deianira Marzano, un collage che ha voluto mettere a confronto Stefano e Pierpaolo, quest’ultimo immortalato insieme ad Elisabetta. La Roma, però, non si è fermata qui. Dopo la foto, la ragazza ha voluto aggiungere un suo pensieri, collegandosi al discusso gesto della Gregoraci, saltato all’occhio dei fan:

“Insomma, ricapitolando mano sul cuoricino…persona ‘importante’ fuori però intanto testa Pierpaolo al galoppo molto interessante. Davvero!“.