GF Vip, nuovo confronto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova: i due gieffini in lacrime

L’ultima puntata del GF Vip, andata in onda giovedì sera, ha portato una nuova scossa nel rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Dopo un duro e acceso scontro tra i due ex fidanzati, è poi arrivato un confronto dove sono scoppiati nuovamente a piangere mentre parlavano del loro passato.

NUOVO CONFRONTO – Durante l’ultimo appuntamento del reality, Ivana ha nuovamente parlato della rottura con Onestini. In particolar modo, ha raccontato della perdita prematura del padre, dove non ha visto il supporto e la vicinanza dell’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo esserle stata vicina in un primo momento, successivamente i due hanno iniziato a litigare.

Gli innumerevoli litigi con Luca, hanno spinto la modella ceca a lasciarlo su Whatsapp un anno e mezzo fa. I due, come rivelato da Ivana, si sono rivisti dopo otto mesi dalla rottura, ma senza avere un vero e proprio confronto a causa dei litigi. Questo sfogo della donna, però, non è affatto piaciuto al gieffino.

La confessione della sua ex fidanzata ha ferito Onestini, ritenendolo una vera e propria pugnalata. Una volta terminata la puntata, l’ex volto di UeD ha voluto confrontarsi con la sua ex, finendo per avere un’accesa discussione. Alla fine, una volta placati gli animi, i due hanno avuto un confronto che li ha portati a scoppiare a piangere.

Luca e Ivana si sono abbracciati, piangendo insieme mentre hanno tentato di capirsi a vicenda. L’ex tronista si è scusato con la donna per i toni utilizzati durante la discussione, cercando di spiegare il suo punto di vista:

“Mi dispiace non averti dato abbastanza ma ti ho dato tutto quello che potevo. Se per te non era sufficiente mi dispiace. Ti chiedo scusa, però io ti giuro non so cosa avrei potuto fare per te in generale. Ho cercato di essere il meglio che potessi essere e basta. Pensavo di non averti mai fatto mancare niente, evidentemente no. Però ti ho dato tutto quello che avevo da tutti i punti di vista”.

Onestini ha inoltre aggiunto: “Solo ti dico venirmelo a dire qua sembra fuori luogo e non è neanche il momento. Però se per te invece sì non so cosa dirti. Io non ho robe, i problemi che avevamo e le cose te le ho sempre dette. Io nonostante tutto non ti avrei mai lasciata, punto. Poi sommo le robe, mi lasci, prendo atto di questo e cerco di andare avanti. Io tutto quello che ho fatto l’ho fatto in buona fede cercando di farti star bene. Tanto è vero che poi quando ti rivedo qua felice io ero felice. Ti vedo felice e io sto bene”.

Le clip di questo confronto sono divenuti virali sui social, facendo sognare i tantissimi fan di questa coppia. In molti, infatti, sperano che tra Luca e Ivana possa esserci un ritorno di fiamma. Cosa accadrà ora?