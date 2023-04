GF VIP, Oriana Marzoli: “Ho pianto, non sapete quanto. Non ce la faccio più”

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli, influencer venezuelana, ha iniziato ad accusare i primi segni dello stress. L’ex concorrente del reality, infatti, si è raccontata senza filtri sui propri canali social.

“Sono sette giorni che sono uscita dal Grande Fratello ma sembra una vita che sono fuori, non mi sono più fermata, non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio più, sono stanchissima, distrutta, morta. Vi giuro ho bisogno di dormire. Non so quante ore avrò dormito. Forse otto ore in tre giorni. Pochissimo! Sempre da una parte all’altra: Roma, Milano, Verona, Marche. Non ce la faccio più Ho avuto la febbre, ho una tosse esagerata, non riesco a dormire. Sono debole, mi fa male tutto il corpo. Ho pianto, non sapete quanto, per lo stress che ho. Sono stanchissima non ce la faccio più” ha raccontato sui social.

A starle vicino fin dal primo momento è Daniele Del Moro. La loro relazione sembra stia andando a gonfie vele a telecamere spente e non sorprende il fatto che l’ex tronista sia intervenuto proprio per difenderla.

Ecco quanto riportato sui social: “Oriana è appena uscita da un percorso televisivo molto pesante. Solo chi lo ha fatto può capire quanto sia mentalmente, fisicamente ed emotivamente estenuante. Da quando è uscita non si è mai fermata un attimo, avrà dormito sì e no 8 ore in 5 giorni. Sono due giorni che ha febbre, tosse e mal di gola. Non è nel suo Paese, non ha una casa e nemmeno i suoi vestiti. Il tutto per fare due serate che non solo non voleva fare ma che non ha avuto nemmeno modo di annullare. Ieri è andata a letto alle 5 e se tutto va bene riuscirà ad arrivare in un letto per le 22 di stasera“.