GF Vip, Oriana origlia le confessioni di Daniele: la venezuelana in lacrime

Ancora una volta è scoppiato il caos nella casa del GF Vip. Stando a quanto emerso nei giorni scorsi, Oriana Marzoli avrebbe origliato una confessione che Daniele Dal Moro avrebbe fatto nel confessionale. La venezuelana, successivamente, ha confessato ad alcuni gieffini quanto udito.

LE CONFESSIONI DELL’EX TRONISTA – La turbolenta love-story tra Oriana e Daniele sta appassionando il pubblico del reality. Ancora una volta, però, è accaduto qualcosa che potrebbe mettere ancora più in difficoltà il già complicato rapporto tra i due gieffini. La ragazza, infatti, ha udito quanto rivelato dall’ex tronista di Uomini e Donne a uno degli autori del GF Vip.

Dopo aver raggiunto in lacrime alcuni suoi compagni d’avventura, la Marzoli ha raccontato quanto udito:

“Diceva che non vuole stare con me ma che non può lasciarmi perché altrimenti io mi metto a letto a piangere e lui, lunedì in puntata, passa come un figlio di put***. Ha detto anche che non ha stimoli per restare perché quattro Grande Fratello non lo vincerà uno come lui ma una come me”.

Spiazzati dalla confessione della concorrente venezuelana, gli altri le hanno chiesto se fosse sicura di aver sentito bene. La gieffina è rimasta ferma sulla sua posizione, assicurandoli di aver capito bene dato che Daniele non parla, ma urla.

LA REAZIONE DEL RAGAZZO – Nello scoprire quanto raccontato da Oriana, Dal Moro si è innervosito. Al ragazzo, infatti, ha dato fastidio il fatto che la ragazza abbia origliato il suo sfogo nel confessionale. Tra i due è scoppiata un’animata discussione, dove Daniele ha smentito quanto la Marzoli afferma di aver ascoltato. La ragazza, però, non ha fatto alcun passo indietro, convinta di quanto origliata. Dal canto suo, l’ex volto di UeD ha così dichiarato: “Sono qua discolparmi di cose che credi di avere capito che non sono nemmeno reali. Ti rendi conto di come sei messa?”.