GF Vip, Oriana trasgredisce il regolamento: provvedimento in arrivo?

Oriana Marzoli è entrata da nemmeno una settimana nella casa del GF Vip e sembra abbia già violato il regolamento. Provvedimento in arrivo per la vippona spagnola?

PROVVEDIMENTO IN ARRIVO? – Nonostante sia da poco entrata nella casa più spiata d’Italia, Oriana è già finita spesso al centro dei riflettori. La gieffina, infatti, in così poco tempo è riuscita a creare non poche dinamiche. Sembrerebbe, inoltre, che la ragazza abbia già violato il regolamento del reality. Pare che a finire nei guai sarebbero anche Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis.

Il tutto ha avuto inizio da una chiacchierata tra la Marzoli e l’ex compagno di Belen Rodriguez. Ad un certo punto la Marzoli avrebbe infranto il regolamento, svelando un’informazione riguardo un fatto esterno. Nel dettaglio si tratta della classifica di gradimento fatta dal pubblico.

Nonostante abbiano tentato di non farsi udire, come mostrato dai tanti video condivisi su Twitter, i due gieffini hanno fallito. Dalle brevi clip divenute virali, Oriana e Antonino hanno parlato di una gieffina in particolare, ossia di Nikita Pelizon.

“Non sai quanto è amata fuori, è al primo posto”, ha così rivelato la trentenne al suo compagno d’avventura, riferendosi a Nikita. A venire a conoscenza di queste informazioni è stato anche Alberto, con cui Spinalbese si è confidato. Davanti a tutto ciò, in molti pensano sia giusto che gli autori prendano provvedimenti ai danni dei tre protagonisti del fattaccio