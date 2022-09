GF Vip, Pamela Prati e il caso Caltagirone: l’accordo con Signorini

Dall’annuncio della presenza di Pamela Prati alla nuova edizione del GF Vip, sul web è esploso il caos. La showgirl, infatti, è tra i vipponi che quest’anno entreranno nella casa più spiata d’Italia.

Davanti a questa notizia, in molti si sono chiesti se la Prati tornerà a parlare del caso Caltagirone, un vero e proprio scandalo che l’ha portata a stare lontana dai riflettori per un po’. Negli ultimi giorni sono emerse delle indiscrezioni che risponderebbero a tali dubbi.

IL PATTO TRA PAMELA E SIGNORINI – Qualche anno fa la Prati è finita al centro dei riflettori per la finta storia d’amore con Mark Caltagirone, personaggio immaginario. Un vero e proprio caso mediatico che ha dominato i salottini televisivi per interi mesi, fino a quando la stessa Prati ha rivelato la verità.

Pamela è pronta a rimettersi in gioco, lo dimostra la sua partecipazione al GF Vip. Un’occasione, secondo gli ultimi rumors, che la donna sfrutterà per chiudere una volta per tutte il capitolo su Caltagirone. Stando ad alcune voci di corridoio, tra la showgirl e Alfonso Signorini ci sarebbe un accordo su questo argomento, a parlarne è stato Fanpage:

“Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip tratteranno in diretta il caso del finto matrimonio tra Pamela e l’inesistente Mark Caltagirone probabilmente nel corso di una puntata serale del reality. Un appuntamento durante il quale si proverà a far luce sui dettagli rimasti ancora nell’ombra, con particolare riferimento al fenomeno del catfishing. Sarà la Prati, successivamente, a decidere se far calare l’oblìo sulla vicenda o raccontarne i dettagli ai compagni nella Casa”.