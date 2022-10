GF Vip, Pamela Prati e la sorella parlano in sardo: cosa si sono dette?

Fin dall’annuncio del suo ritorno al GF Vip e e sul piccolo schermo, Pamela Prati è subito finita al centro dell’attenzione. Durante l’ultima puntata del reality, la soubrette è stata protagonista di una sorpresa.

Il programma le ha fatto incontrare la sorella Sebastiana e il fratello Giuseppe, regalando a lei e ai presenti un momento davvero commovente. Il pubblico, però, non ha potuto fare a meno a notare un particolare: il dialogo sardo tra le due sorelle. Cosa si sono dette?

COSA SI SONO DETTE? – Durante il breve momento di ricongiungimento, Sebastiana e Giuseppe hanno consigliato alla sorella di godersi l’esperienza con spensieratezza. Inoltre, hanno ribadito alla gieffina quanto sia amata dal pubblico da casa.

Ad un certo punto ad intervenire è stato Alfonso Signorini, chiedendo ai tre fratelli di salutarsi. Nel momento dei saluti la gieffina e i suoi familiari hanno iniziato a parlare in sardo, incuriosendo i telespettatori da casa.

Da quanto riportato da Biccy.it, Pamela si è così rivolta alla sorella: “Perché non dici quello che ho fatto Bastiana? Sì quello che ho sempre fatto per te e per lui. Non hai capito? Sì quello che ho fatto per voi due“.

Davanti a queste parole, Sebastiana ga così replicato: “Ma non sei contenta di quello che ho detto fino ad ora? Quello che hai fatto per noi, sì“.