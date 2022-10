GF Vip, Pamela Prati vuole abbandonare la casa? La rivelazione di Cristina

Prima ancora dell’inizio della settima edizione del GF Vip, ha fatto parecchio discutere la partecipazione di Pamela Prati. Per la soubrette questa non è la sua prima volta dentro la casa più spiata d’Italia, bensì la seconda.

Qualche anno fa la Prati ha preso parte al reality, abbandonandolo dopo pochi giorni dal suo ingresso. Stando a quanto rivelato da una gieffina, sembra che Pamela stia meditando di mettere già fine alla sua avventura nel programma.

IL PIANO DELLA PRATI – Durante una chiacchierata tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon, avvenuta poche notti fa, è stata tirata in ballo la Prati. L’ex volto di Non è la Rai, ha rivelato all’amica che Pamela avrebbe intenzione di abbandonare la casa. Nel dettaglio, Cristina ha rivelato:

“Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te. Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla. Io ho detto che non l’avrei fatto perché avevo già la mia nomination. Le ho proprio detto ‘no mi dispiace ma io voto quello che penso’. Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento. Così se ne va e non ne parla. Lei ha proprio paura di questo”.

Come anticipato anche da Fanpage.it, il caso Caltagirone sarà discusso anche in prima serata. Secondo la Quaranta, sarebbe proprio questa possibilità a spaventare Pamela Prati e a spingerla a voler abbandonare il GF Vip:

“E pensa, quando si è raccontata la storia di Gegia e il fidanzato misterioso turco, Alfonso quando è entrato a chi ha chiesto l’unico parere? Bingo, proprio a lei e non è casuale. Ma hai sentito cosa le ha detto? Che Gegia non si deve illudere. La cosa non smonta! Tutti vogliono sapere la verità, se si è fatta fregare o no da questo Mark Caltagirone. Lui non esiste, almeno Gegia poraccia la foto di un uomo turco ce l’ha! L’affare di Caltagirone è stato grosso. Pam è stata truffata, così dice, da due tipe, una era la Michelazzo, oddio Michela Lazzo? Insomma questa Michela e poi l’altra era la sua agente”.

Davanti alla rivelazione della inquilina, Nikita ha ammesso: “Sì anche a me ha detto che vuole andarsene perché quello che voleva fare l’ha fatto. Dice che il suo obiettivo l’ha raggiunto. Quello che doveva dare l’ha dato. Comunque io della storia di Mark Caltagirone non so molto“.