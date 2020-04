GF VIP, Paola Di Benedetto festeggia la vittoria con la statuina del presepe napoletano

Continuano i festeggiamenti per la vittoria del Grande Fratello Vip per Paola Di Benendetto, prima classificata nel reality condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Dopo l’uscita dalla porta rossa del GF per la bella showgirl vicentina è tutto un tripudio di affetto da parte del pubblico che l’ha sostenuta in una edizione arrivata a superare la soglia dei tre mesi di messa in onda continua sui canale di Mediaset.

A dedicarle un sentitissimo omaggio ci ha pensato uno dei maestri dell’artigianato napoletano, Genny di Virgilio che con una speciale statuina del presepio ha festeggiato con la Di Benedetto la vittoria del titolo. A dir la verità la effigie era stata già approntata per lo scorso Natale e pare aver portato fortuna alla venticinquenne di Vicenza che ha portato al termine dei 92 giorni (edizione più lunga di sempre) la sua reclusione all’interno della Casa più spiata d’Italia. La stessa fortuna che ha investito anche il creatore della statuina che lo scorso 20 febbraio aveva messo in allarme tutti i suoi follower con un selfie su un treno diretto a Milano e l’annuncio di un’operazione complicata in programma.

Paola Di Benedetto succede dunque a Walter Nudo, Daniele Bossari e Alessia Macari alla vittoria del titolo della quarta edizione dello show di Canale5. Sempre diplomatica e mai sopra le righe, l’esperienza della ragazza si è conclusa con il trionfo finale e la bella decisione di devolvere l’intera cifra del montepremi a favore della Protezione Civile. Decisione comunicata soltanto alla chiusura del televoto che l’ha vista uscire vincitrice per non condizionare il voto del pubblico.