GF Vip, Paola di Benedetto sta soffrendo la lontananza dal suo Federico

Ultimamente, Paola di Benedetto non sta passando un bel periodo all’interno della casa del Grande Fratello VIP. In particolare, sta soffrendo eccessivamente per la mancanza del suo fidanzato Federico, noto cantante del duo Benji e Fede. Qualche giorno fa, si è infatti sfogata con Licia Núñez parlando a tutto tondo dei suoi pensieri ed esprimendo le sue preoccupazioni.

Nonostante non sia nuova ai reality show, vista la sua partecipazione anche all’Isola dei Famosi, l’influencer si è detta in pensiero per il suo fidanzato: “Lui magari pensa che la sua ragazza non c’è perché sta facendo il Grande Fratello, non sta facendo una cosa di vita o di morte. […] Ho capito che fuori può succedere il finimondo, qua dentro non hai la percezione di nulla e questa cosa mi distrugge.”

Difficile, insomma, sopportare l’isolamento a cui si è soggetti stando “rinchiusi” all’interno della casa più spiata d’Italia. Inoltre, Paola ha avuto anche modo di sfogarsi con Pago e Serena Enardu raccontando dettagli della sua storia d’amore che in estate aveva subito un’interruzione per poi riprendere a settembre.

È stato un periodo davvero difficile per la Di Benedetto: prima dell’estate si è lasciata con Federico (ha anche alluso a un suo possibile tradimento) e ha dichiarato di aver vissuto dei giorni terribili: “Quest’estate quando mi sono lasciata, sono stata single per tutta l’estate. Ci siamo rimessi insieme a settembre, ho vissuto un momento bruttissimo. Lo ricordo come il momento più brutto della mia vita. Mi sono ripromessa di non cadere mai più in quella situazione mentale brutta.“