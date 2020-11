GF Vip, Paolo Brosio a rischio squalifica: la bestemmia che lascia senza parole

A pochi giorni dalla sua entrata nella casa del GF Vip, Paolo Brosio è già finito al centro della bufera social e rischia la squalifica dal reality. A scatenare lo sgomento e le polemiche del pubblico è stata l’inaspettata bestemmia del neo concorrente.

LA BESTEMMIA – Già in precedenza ad essere squalificato per aver bestemmiato è stato Denis Dosio. Il giovane influencer, nel cuore della notte, si era lasciato andare ad una imprecazione che il programma non gli ha affatto perdonato. A rischiare attualmente è Brosio, noto soprattutto per la sua spiccata religiosità.

Impegnato a riordinare le sue cose, tra vestiti e medicinali, il giornalista si è lasciato sfuggire un’esclamazione che non è affatto passata inosservata: “Che casino! Io la mattina devo prendere le pillole e non vedo un ca**o, butto giù di tutto. Un giorno o l’altro mi ritrovi verde come te ieri Dio bo**”.

Le parole del concorrente hanno scatenato non poche polemiche sul web. Sono in molti, infatti, a chiedere la squalifica del giornalista. Nella storia del reality, si è visto quanto il GF non faccia sconti quando si tratta del delicato tema della bestemmia. Ciò che è certo è che l’accaduto lascia davvero senza parole, tenendo conto che si tratta di Paolo Brosio, da tempo fervente religioso.

NON RISPETTA IL REGOLAMENTO – La bestemmia non è certo l’unico strafalcione fatto da Brosio in queste 48 ore. Non rispettando le raccomandazioni di Signorini sul non rivelare informazioni riguardante il mondo “esterno”, l’uomo ha già spoilerato qualcosa agli inquilini. Ad esempio, ha rivelato che i produttori hanno deciso di prolungare il reality. La notizia ha ovviamente creato proteste tra alcuni concorrenti. Come si comporterà il programma?