GF Vip, parla il fratello di Pierpaolo: “Secondo me c’era una possibilità con Elisabetta”

A far parlare del GF Vip è la nuova coppia nata all’interno della casa. È molto discussa la storia nata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, tanto da dividere il pubblico. Ai fan del reality non sono affatto sfuggite le reazioni dei familiari dell’ex velino davanti a questo suo nuovo flirt.

Durante la puntata andata in onda il 31 dicembre, ha fatto parlare l’intervento della mamma del concorrente. A dire la sua ora è il fratello di Pierpaolo, Giulio. Il ragazzo, tramite un’intervista, ha voluto parlare del percorso del gieffino.

“Secondo me Elisabetta lo avrebbe aspettato” – All’inizio del programma, argomento sia delle puntate che dei salotti televisivi è stata l’amicizia speciale nata tra Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Tra i due, infatti, si era instaurato un forte legame che aveva fatto sperare nella love-story. Nonostante fossero molti a volerli vedere insieme, tra i due non è mai nato nulla. Anzi, verso la fine del percorso della showgirl calabrese, l’ex velino di Striscia la Notizia si era allontanato.

Riguardo questa situazione, Giulio ha rivelato di essersi sentito con Elisabetta. Stando a quanto raccontato a Fanpage, il ragazzo ha rivelato: “Ci è rimasta male quando Pierpaolo ha levato il quadro dalla stanza, quel gesto non le è piaciuto. Credo che Elisabetta lo avrebbe aspettato fuori dalla Casa per dare un seguito al loro rapporto. Secondo me sì”.

COSA NE PENSA DI GIULIA? – Giulio ha poi affrontato il discorso Pierpaolo-Giulia. Non è passata inosservata la freddezza che la madre due ragazzi ha avuto nei confronti della Salemi. Riguardo a ciò e al discorso fatto a Capodanno, Giulio ha spiegato:

“Mia madre ha cercato solo di spiegargli che ha un figlio a casa che lo guarda. D’accordo i baci, ma il resto deve accadere fuori. Poi è chiaro che non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta”.

Proseguendo, il fratello di Pierpaolo ha aggiunto: “Un po’ è stata condizionata dai fan. Pierpaolo aveva ricevuto tante critiche, lo hanno bollato come un farfallone. Leggendo queste cattiverie, mia madre ha cercato di consigliargli di vivere il GF diversamente. Per questo è stata fredda nei confronti di Giulia”

Sulla reazione del concorrente alle parole della madre, Giulio ha commentato: “Non si è comportato bene: se l’avesse fatta finire di parlare, tutto questo non sarebbe accaduto. D’accordo i baci ma c’era stata una ripresa in cui sembrava che stessero andando oltre.” D’altronde Giulio si è detto certo che una possibilità con la Gregoraci, fuori dal Grande Fratello Vip, c’era eccome: “Secondo me sì. Con le telecamere è diverso. Una donna di 40 anni che ha un figlio fuori ha un atteggiamento diverso da una ragazza di 27 anni. Molte cose non puoi farle. Sono sicuro che si sarebbero rivisti.”