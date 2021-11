GF Vip, parla la produzione dopo le parole di Signorini: “Prendiamo le distanze”

Sono tante le polemiche nate dopo le dichiarazioni che Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip, ha rilasciato durante la puntata andata in onda lunedì. Dopo le tante critiche, anche da parte di molti vip, a parlare è la Endemol, società di produzione che si occupa del reality show da oltre venti anni.

“Prendiamo le distanze” – Durante il consueto appuntamento del lunedì in prima serata, Signorini si è lasciato andare ad un’affermazione che ha dato il via ad una vera e propria bufera: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa”.

Queste parole hanno ovviamente scatenato delle polemiche che non hanno colpito solo il direttore di Chi, ma anche il programma stesso. Visti gli attacchi anche al GF Vip, la Endemol, attraverso un comunicato reso noto su Instagram e su Facebook, ha voluto dire la sua su quanto accaduto e dichiarato:

“Pur rispettando le opinioni di ognuno, esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale opinione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili”.

LA REPLICA DI SIGNORINI – Date le tante critiche che gli sono state mosse, su Twitter il conduttore ha voluto dire la sua su quanto accaduto dopo la puntata: “Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai gruppi di lavoro”.