GF Vip, Patrick parla di Paola e Sara: “Secondo me, scatenano il vero inferno”

Durante queste ultime settimane, i concorrenti del Grande Fratello Vip stanno avendo non pochi crolli. È alta la preoccupazione verso i loro affetti fuori dalla casa, il tutto è stato minato anche dall’abbandono del reality da parte di Adriana Volpe. I gieffini, però, cercando di darsi forza è tra preghiere e messaggi di solidarietà, tentano di tenersi occupati. Tra questi c’è Paolo Ciavarro che sembra aver scoperto la passione per la cucina.

L’ABBANDONO DELLA VOLPE – Quello di Adriana è stato un abbandono che ha scosso non pochi i concorrenti, già provati dall’emergenza Coronavirus. Avvenuto pochi giorni fa, tra le lacrime della conduttrice e degli altri gieffini. La donna non ha rivelato il motivo che l’ha portata a questa decisione, ma ci ha pensato Alfonso Signorini in una diretta su Instagram. Il motivo è stato il suocero, Ernesto Parli, deceduto a causa del Coronavirus. Venuta a conoscenza dell’aggravarsi delle condizioni del padre del marito, Roberto Parli, la Volpe ha deciso di uscire per stare accanto alla famiglia.

NUOVA POLEMICA – Scoperta questa nuova passione, il figlio di Massimo Ciavarro si destreggia ai fornelli, preparando vari manicaretti ai compagni d’avventura. I piatti di Paolo sono apprezzatissimi dagli altri e proprio questo avrebbe dato inizio ad una nuova polemica. Durante un momento di relax, stesi al sole, Patrick Pugliese, Paolo e Andrea Denver hanno iniziato a discutere animatamente.

PERICOLO IN CUCINA – A dare inizio a tutto è stata la lamentela di Denver. Oggi, infatti, Paolo ha sfornato un’invitante crostata che, però, Andrea ha fatto in tempo ad assaggiare prima che venisse quasi del tutta divorata. Alle parole dell’amico, Patrick non ha potuto fare a meno di far notare il fatto che in casa ci sono due persone da cui è bene guardarsi dal punto di vista alimentare. Di chi sta parlando il gieffino?

“Cric e Croc scatenano il vero inferno” – Le persone di cui parla Pugliese sono Paola Di Benedetto e Sara Soldati, da lui chiamate “Cric e Croc“. Delle due ragazze, Patrick ha affermato: “Cric e croc secondo me scatenano il vero inferno, perché non sono violente, ma mangiano tutto come le cavallette. Sono una piaga nella cucina“. Parole dette senza alcuna cattiveria, ma con l’ironia che ormai contraddistingue il concorrente.