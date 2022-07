GF Vip, Patrizia De Blanck e il suo ritorno nella casa: “Si, ma ad una condizione”

Come avvenuto nelle precedenti edizioni del GF Vip, è possibile che anche in questa nuova ci siano dei ritorni. Da tempo, infatti, si vocifera un possibile ritorno di Patrizia De Blanck. La stessa contessa si è detta pronta a rifare questa esperienza, ma ad una condizione.

“Tornerei nella casa, ma a una condizione” – La De Blanck è stata tra i protagonisti indiscussi dell’edizione che ha avuto come vincitore Tommaso Zorzi. Nonostante sia passato qualche anno dalla sua esperienza nel reality, c’è chi la vorrebbe nuovamente nella casa.

Già l’anno scorso, con Giacomo Urtis e Valeria Marini, ci sono stati vipponi che hanno ripetuto per ben due volte l’avventura nel reality. Proprio per questo, non sarebbe impossibile un ritorno di Patrizia nella casa più spiata d’Italia.

Ma cosa ne pensa la contessa? Al settimanale Nuovo TV, la donna ha rivelato di aver ricevuto la proposta da Alfonso Signorini. Riguardo la possibilità di rifare il GF Vip, Patrizia ha ammesso di essere spaventata dalla durata del programma e quindi dalla lontananza con la figlia Giada.

Al di là di tutto, la nobildonna si è mostrata pronta a rifare l’avvenutura nel reality, ma a una condizione: “Vorrei portare con me il mio cagnolino, Alien. Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo”.