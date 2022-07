GF Vip, Patrizia De Blanck nuovamente nella casa? Non parteciperebbe da sola

A pochi mesi dall’inizio della settima edizione del GF Vip, non è ancora tutto deciso. Se alcuni nuovi concorrenti sono stati già annunciati ufficialmente, altri sarebbero in trattative. Tra i nomi in lizza per entrare nella casa più spiata d’Italia, ci sarebbe quello di una ex gieffina: Patrizia De Blanck.

NUOVAMENTE NELLA CASA? – Come già accaduto nelle precedenti edizioni, anche in questa nuova potrebbero fare il loro ingresso volti già noti del programma. È il caso di Giulia Salemi, Francesca Cipriani, Cristiano Malgioglio che hanno partecipato a più di un’edizione del reality.

Stando alle ultime indiscrezioni svelate da Dagospia, Patrizia De Blanck potrebbe fare il suo ritorno all’interno della casa. La Contessa, infatti, attualmente sarebbe in trattative con il programma. A differenza di quanto accaduto un paio d’anni fa, però, questa volta la donna non entrerebbe da sola.

“Potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram, rubrichista fisso su Rai Isoradio nel programma”, così si legge sul sito di Dagospia.

Al momento, però, questa indiscrezione rimane un rumors. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti o dichiarazioni da parte della Contessa oppure dagli autori del GF Vip.