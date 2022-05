GF Vip: Patrizia Groppelli tra i concorrenti della nuova edizione?

Sebbene manchino ancora dei mesi per l’inizio del GF Vip, gli autori e Alfonso Signorini sono già a lavoro per formare il cast della nuova edizione del reality. Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, un volto noto del salottino televisivo di Barbara D’Urso potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

PATRIZIA NUOVA CONCORRENTE? – Da quanto rivelato dal settimanale Oggi e dal portale di gossip Biccy, Patrizia Groppelli sarebbe attualmente in trattative per partecipare al GF Vip.

Come è ben noto dai fan della D’Urso, la Groppelli è da anni presente a Pomeriggio 5 nelle vesti di opinionista. Riguardo a quanto rivelato, non è aggiunto alcun commento da parte della diretta interessata.

Per chi non conoscesse la Groppelli, la donna è nata a Milano. È nota nel mondo del gossip per il suo matrimonio Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, discendente degli Asburgo, avvenuto nel 2003. I due si sono separati quattro anni fa. La donna ha però voltato pagina, trovando l’amore al fianco di Alessandro Sallusti, direttore di Libero.

Si rivelerà vera l’indiscrezione? Non resta altro che attendere per ulteriori indiscrezioni. Nel corso degli ultimi mesi, sono stati molti i nomi emersi per la nuova edizione. Ancora, però, non è giunta alcuna conferma o smentita.