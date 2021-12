GF Vip, pesante discussione tra Soleil e Sophie: “Che non mi rompesse le p***e altrimenti racconto tutto”

Ha fatto molto discutere l’ultima lite avvenuta nella casa del GF Vip e che ha visto protagoniste Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Tra le due, infatti, sono volate parole abbastanza pesanti, tanto che anche fuori c’è chi ha voluto prendere le difese di una delle due concorrenti.

PESANTE DISCUSSIONE – Tra Soleil e Sophie non è mai corso buon sangue, le due si sono spesso scontrate nel corso della loro avventura nel reality. Negli ultimi giorni, però, sono volate parole abbastanza pesanti, dividendo in due il pubblico del programma.

Il tutto ha avuto inizio da una battuta dell’ Sorge sulla Codegoni e Gianmaria Antinolfi: “C’è bisogno di una foto della sezione mobili e soprammobili, nel matrimonio dei comodini siete voi i protagonisti!”. Davanti a tale battuta, Sophie decide di rispondere in modo abbastanza pacato: “Dai Sole non farmi ridere troppo che dopo perdo l’espressione”.

A far accendere il tutto è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l’espressione”. La 19enne non ha mai fatto mistero di essere ricorsa alla chirurgia estetica, come da lei confermato successivamente dopo la pesante discussione: “Non mi sento offesa perché tanto ho rifatto solo il seno e qui c’è il chirurgo che può dirlo”. Inoltre, la ragazza fa notare come, a differenza di Soleil, lei non abbia fatto nulla al viso.

Si è trattata di una discussione abbastanza accesa, che ha portato la Sorge al centro delle critiche. Nonostante Soleil abbia tentato di chiarire il suo punto di vista, ha ricevuto a ricevuto i rimproveri anche da Alex Belli.

La lite ha spinto il padre di Sophie ad intervenire. L’uomo, infatti, ha deciso di prendere le difese della figlia sui social: “E comunque è meglio rifarsi le tette che farsi i mariti delle altre”.

LE PAROLE DI SOPHIE – Subito dopo la discussione, l’ex tronista ha deciso di sfogarsi con alcuni dei concorrenti del GF Vip, parlando con Miriana Trevisan, Sophie ha ammesso: “Mi ha umiliato gratuitamente. Io sono buona e cara ma che non mi rompesse le p***e altrimenti racconto tutto”. Successivamente, la giovane gieffina ha aggiunto un inaspettato retroscena: “Ho assistito a delle scene fuori da qui. È stata cacciata da una cena perché si è messa ad insultare Vito”. In quel momento, però, la regia ha deciso di interrompere la conversazione, censurando la scena.