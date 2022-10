GF Vip, pesanti accuse a Giaele De Donà: “Il nostro matrimonio è finito a causa sua”

Tra i protagonisti di questa settima edizione del GF Vip c’è Giaele De Donà, finita al centro delle chiacchiere fin dal suo ingresso nella casa. A far discutere sono state le dichiarazioni della donna sul suo matrimonio con Bradford Beck, che lei stessa lo ha etichettato come amore “libero”.

Nelle scorse ore a parlare della gieffina è stata Hetielly Godoi, l’ex moglie di Beck. che ha mosso delle pesanti accuse nei confronti della De Donà. Stando alla donna, il suo ex marito l’ha tradita proprio con l’ex gieffina.

“Il nostro matrimonio è finito a causa sua” – Attraverso il settimanale Nuovo, Hetielly ha parlato del suo matrimonio con Bradford che, stando a quanto dichiarato dalla modella brasiliana, sarebbe finito proprio a causa di Giaele. Come riportato dal portale di gossip IsaeChia, la donna ha rivelato:

“La verità non è quella che Giaele dice in tv. Lei mente sull’amore libero con Brad. E in più non racconta che quando lo ha incontrato lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Il nostro matrimonio è finito a causa sua”.

La modella ha poi concluso: “Mi tradiva da due anni. Penso che lui e Sofia siano fatti l’uno per l’altra. Lei è una donna costruita e una gran calcolatrice. Se non avessi ricevuto quella telefonata probabilmente lei e il mio ex marito avrebbero continuato a essere amanti per tutta la vita”.