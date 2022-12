GF Vip, piccolo incidente per Oriana: si è ustionata la gamba

Nella giornata di ieri Oriana Marzoli, attuale concorrente del GF Vip, è stata vittima di un piccolo incidente. Da come mostrato dalla clip divenuta virale, la gieffina si è distrattamente seduta su una sedia dov’era appoggiata una piastra per capelli ancora accesa.

PICCOLO INCIDENTE – Da come mostrato dal breve filmato che ha fatto il giro del web, il tutto è avvenuto mentre Oriana e Nikita Pelizon erano nell’area trucco. Le due ragazze erano alle prese con la cura dei capelli, quando la venezuelana per sbaglio si è seduta dove era posata la piastra ancora calda.

In un attimo la donna è saltata dalla sedia, iniziando ad urlare dal dolore: “Ahi, mer*a, mer*a, la pelle”. In suo soccorso è subito intervenuto Nikita che, dopo aver chiesto scusa all’amica, le ha subito bagnato la ferita con acqua fredda. Dopo quanto accaduto, la regia ha subito censurato la scena, spostando le telecamere su un altro punto della casa.

I telespettatori, attraverso Twitter, si sono lamentati della scelta della produzione di non far più vedere la Marzoli. Infatti, in molti si sono preoccupati della condizione della bruciatura sulla gamba. Sempre su Twitter, alcuni utenti hanno rassicurato i fan preoccupati: “Ha una vistosa fasciatura sulla coscia con ghiaccio”.

Dopo essersi ustionata, infatti, Oriana è stata chiamata in confessionale. Trascorsi venti minuti in confessionale, la 30enne ne è uscita con una benda che copriva l’ustione. Molto probabilmente alla donna è stata data una crema per allievare i dolori.