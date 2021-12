GF Vip, Pierpaolo e Giulia sul triangolo Soleil-Alex-Delia: “Prende in giro tutti, compreso il pubblico”

A parlare del triangolo che si è creato in questa nuova edizione del GF Vip sono due amati ex gieffini. Si tratta di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la cui storia d’amore è nata proprio nella casa più spiata d’Italia. I due, infatti, hanno voluto dire la loro sul triangolo Soleil Sorge-Alex Belli-Delia Duran.

“Prende in giro tutti, compreso il pubblico” – Sebbene, insieme a Gaia Zorzi, sia tra le conduttrici del GF Vip Party, la Salemi per una sera ne è stata ospite. Insieme al fidanzato, l’influencer italo-persiana ha detto la sua riguardo a questo nuovo triangolo. Su quest’inaspettata e tormentata storia, la Salemi si è mostrata abbastanza scettica:

“Trovo il triangolo fra Alex, Soleil e Delia sbagliato. Delia avrebbe dovuto dire subito a Soleil che era gelosa e invece hanno voluto fare le “bad girl”. Alex ha detto alla moglie: “‘Stai tranquilla” e il giorno dopo ha dato il bacio artistico a Soleil. Se lo avesse fatto Pierpaolo sarei entrata nella Casa e avrei sfondato tutto! Preferirei che Alex dicesse a Delia: “Non ti amo più, mi sono innamorato di Soleil”. Così prende in giro tutti, compreso il pubblico”.

Di tutt’altro avviso, invece, è Pretelli. L’ex concorrente di Tale e Quale ha infatti ammesso di credere nel feeling tra Alex e Soleil:

“Se secondo noi è vero il feeling tra Alex e Soleil al GF Vip? Secondo me c’è chimica e non solo artistica, si piacciono. A me sembra chiaro che c’è qualcosa. Se Alex dovesse rimanere nella Casa, prima o poi ci cascherebbe, non puoi trattenere le emozioni così a lungo. […] Che c’è da dire? Direi che le immagini parlano chiaro e io spero che Delia Duran non torni nella Casa”.