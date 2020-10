GF Vip, Pierpaolo ed Elisabetta sempre più vicini: Stefania mette in guardia il gieffino

Finiti molto spesso ad essere i protagonisti durante le puntate del GF Vip sono sicuramente Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Ad attirare la curiosità dei fan è il loro rapporto, un’intesa e un feeling che non è certo sfuggito al loro occhio attento. Il loro rapporto è stati piuttosto turbolento, tanto che per un breve periodo i rapporti tra i due si erano palesemente raffreddati. Attualmente sembrerebbe che tra i due le cose vadano a gonfie vele, ma a stupire è stato il cambiamento della showgirl calabrese.

Questa storia ha creato molti dubbi non solo fuori dalla casa, ma anche dentro. Infatti, alcuni concorrenti hanno notato il reale interesse e affetto che l’ex velino nutre per la concorrente. I dubbi, però, sono tutti rivolti ad Elisabetta.

IL CONFRONTO DI STEFANIA – La coppia è stato motivo di discussione tra i gieffini, alcuni dei quali hanno anche notato come fuori dalla casa Pierpaolo passi solo come colui che corteggia la Gregoraci. Secondo Guenda Goria, infatti, l’ex velino dovrebbe mostrarsi per com’è lui realmente.

Stefania Orlandi, reduce di vari scontri proprio con Elisabetta, ha deciso di parlare di tutto ciò con il compagno d’avventura. Durante il confronto, la donna ha voluto mettere in guarda il ragazzo, consapevole dei reali sentimenti di quest’ultimo.

“Se non mi interessa un uomo, evito, non gli do delle speranze. La confort zone qui tutti la cerchiamo, ma non puoi essere solo la confort zone. […] Io qualche dubbio ce l’ho avuto. Siccome qui dentro si parla di strategie, si può anche pensare che sia un gioco che sta facendo”, ha così ammesso la Orlandi. Pierpaolo si è però mostrato sicuro delle sue posizioni, replicando che tra lui e l’ex moglie di Briatore c’è qualcosa di vero.

IL CONFESSIONALE DELLA COPPIA – Pretelli ha voluto commentare il discorso di Stefania anche in confessionale, commentando così: “Non so perché me l’ha tirata fuori così, dal nulla. Magari mi ha voluto far aprire gli occhi, non lo so. Però io so capire se dall’altra parte si sta prendendo la situazione come un gioco o no. Ci può stare che si faccia delle domande, però fino ad una certa. Poi un po’ sono anche cose mie”.

La Gregoraci, che sembra abbia intuito qualcosa del discorso fatto dai due concorrenti, ha dichiarato in confessionale: “Può infastidire questo rapporto così vero, così bello. Secondo me sì, c’è un pizzico di gelosia da parte di alcuni di loro”.