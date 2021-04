GF Vip, Pierpaolo ha mentito? La versione di Giulia Salemi

Da quanto emerso da una recente intervista di Giulia Salemi, uno dei finalisti del GF Vip avrebbe mentito. Si tratta di Pierpaolo Pretelli, tra i concorrenti di quest’ultima edizione del reality e fidanzato dell’influencer italo-persiana. A smentire le parole dell’ex velino, sarebbe stata proprio la versione raccontata dalla sua ragazza.

LA SMENTITA DI GIULIA – Ospite alla prima puntata de Il Punto Z, programma condotto da Tommaso Zorzi e presente su Mediaset Play, Giulia ha risposto ad alcune domande. Tra queste, non è mancata quella riguardo al rapporto con la famiglia di Pretelli.

Chi ha seguito il GF Vip, infatti, ricorda la reazione iniziale della famiglia di Pretelli riguardo la love-story del figlio. I familiari dell’ex velino, infatti, inizialmente non hanno reagito bene alla storia, facendo arrabbiare lo stesso Pierpaolo.

Nonostante le varie critiche, la coppia ha continuato il loro percorso nella casa più spiata d’Italia. Ad un mese dalla fine del reality, i due sembrano sempre più affiatati. In una recente intervista, l’ex gieffino è tornato a parlare dei suoi genitori e del loro rapporto con la Salemi:

“La situazione è tranquilla ma non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo e mi dispiace. Loro hanno sognato una coppia, quella con Elisabetta Gregoraci, che non c’è mai stata. Non so cosa sia successo”.

Questa dichiarazione è stata però smentita dalla stessa Giulia che, ospite da Zorzi, ha invece ammesso: “Non è vero che la sua famiglia non mi ha accolta, le cose tra di noi vanno alla grande, smentisco questa notizia”.