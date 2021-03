GF Vip, Pierpaolo: la zia nuovamente al centro della polemica

Già durante il suo percorso al GF Vip, Pierpaolo Pretelli è spesso finita al centro dell’attenzione per via delle dichiarazioni fatte da alcuni suoi familiari. A far infuriare nuovamente i fan dei Prelemi, è la zia dell’ex gieffino. Per nulla estranea alle polemiche social, la signora Mariateresa Pretelli è tornata a scaldare gli animi degli utenti social.

IL POST SU FACEBOOK – L’inizio della storia d’amore di Giulia Salemi e Pierpaolo non è stato affatto facile. La coppia si è trovata a scontrarsi con i familiari del ragazzo, non molto felici di questa relazione. Alla fine, però, sembra che si siano calmate le acque.

A finire al centro della polemica è nuovamente la zia dell’ex concorrente del reality, già nota ai fan del programma. Mesi prima, infatti, la signora Mariateresa aveva fatto discutere per alcune sue dichiarazioni sui social. La donna aveva accusato la Salemi di stregoneria, ipotizzando di aver usato una bambola voodoo per attirare a sé il nipote.

Questa volta a creare scalpore è stato un post pubblicato su Facebook. Sul suo profilo, Mariateresa ha infatti scritto: “Chi non ha rispetto per i propri genitori è una persona che non vale niente. Perché chi si comporta così è il nulla del nulla“.

A queste parole, in molti hanno pensato che fosse una frecciatina rivolta all’influencer e a Pierpaolo. Sui social si è scatenata una vera e propria bufera, portando la donna a dover subito chiarire la questione: “Ma che volete da me, io ho i miei problemi. Quello che fanno non mi riguarda. Ognuno vive la sua vita come vuole, sbagliata o giusta che sia. Lasciatemi in pace. Hop tre figli e quattro nipoti, figurati se mi metto a giudicare, vi prego finitela con sti commenti. Quella è la vita di Pier“.

Nonostante questa spiegazione, in molti continuano a credere che i destinatari del post siano i Prelemi. Attualmente, da parte della coppia non è giunta alcuna dichiarazione al riguardo.