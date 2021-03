GF Vip, Pierpaolo punzecchia Giulia sui social: “Mi sento trascurato”

Sebbene il GF Vip abbia chiuso i battenti da qualche settimana, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano a far sognare i fan. Proprio qualche giorno fa i due ragazzi hanno fatto divertire i fan, punzecchiandosi tramite le IG Stories.

“Mi trascuri” – I Prelemi, così battezzati dai fan, nel reality hanno dovuto affrontare non poche avversità. Conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, Giulia e Pierpaolo si sono ritrovati di fronte a non poche critiche. Nonostante i commenti negativi, gli ex gieffini hanno continuato a viversi la loro love-story e anche lontano dalle telecamere hanno ammesso di volersi conoscere e far crescere il loro sentimento.

Nonostante la lontananza, Pretelli non smette di punzecchiare la sua fidanzata. Nella giornata del 15 marzo, il ragazzo ha condiviso una storia su Instagram che lo vede intento a vedere i cartoni animati insieme al figlio Leo. Durante la visione della televisione, l’ex gieffino ha voluto lanciare una scherzosa frecciatina alla Salemi: “Voglio fare un appello pubblico qui sui social a Giulia che oggi mi sta trascurando, mi sta ca****o poco. Sono offeso”.

La risposta dell’influencer italo-persiana non si è fatta di certo attendere. Giulia ha infatti pubblicato nelle IG Story lo screenshot di una videochiamata con il fidanzato. Ad accompagnare l’immagino è la replica alle accuse di Pierpaolo: “Mr The Brave: mi sento trascurato” . Ha inoltre aggiunto un adesivo con la scritta “Io basita”.

INNAMORATISSIMA DI PIER – Ospite A Casa Chi, l’ex protagonista del GF Vip ha voluto aggiornare i suoi fan riguardo la storia con Pierpaolo. Stando a quanto dichiarato, Giulia è apparsa felice e serena al fianco del fidanzato. Proprio sull’ex velino ha ammesso: “Quello che mi ha fatto sbandare più di tutto è il fatto che io rido tanto con lui. Per una persona come me ipersolare che butta tutto in caciara, modo mio di affrontare la vita, è fondamentale. Mi sveglio col sorriso, tutti mi dicono che ho un’altra luce negli occhi e non è l’illuminante giuro. E’ proprio un tassello che mi mancava”.