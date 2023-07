GF Vip, piovono critiche su Elenoire Ferruzzi: “Sono incinta, è successo nella casa”

Nelle ultime ore a creare scompiglio sui social è stato un post che Elenoire Ferruzzi, ex volto della settima edizione del GF Vip, ha pubblicato su Instagram. L’ex gieffina, infatti, è finita al centro delle critiche, a cui ha prontamente replicato.

“Sono incinta, è successo nella casa” – Ancor prima della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, la Ferruzzi si è contraddistinta per il suo carattere esuberante e per le sue provocazioni che, molto spesso, l’hanno fatta finire al centro delle polemiche. Cosa che è accaduto anche nelle ultime ore, dopo che la vippona ha pubblicato un post su Instagram.

L’immagine in questione è un fotomontaggio che la vede ritratta con un pancione. A indignare gli hater, però, è stata la didascalia che accompagna la foto:

“Ora posso renderlo pubblico, è successo all’interno della Casa del Gf ma sinceramente non so chi sia il padre. Ho dovuto tagliare le unghie manca poco al parto. Anche il seno ho dovuto ridurlo, ora passeremo al viso e dopo sarò una ce..sa come tante di voi”.

Davanti a queste parole si è subito scatenato il caos. Sono infatti fioccati i commenti come: “Questo è un grosso insulto a chi è donna e non riesce ad avere figli. Ripigliati e continua a fare il tuo show con unghie e pizzi altrove”. Altri, invece, hanno usato parole più dure e offensive a cui non è mancata la replica di Elenoire.