GF Vip, possibile eliminazione di Lulù? La risposta di Manuel spiazza

Alcune ore prima della puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, a spiazzare i telespettatori sono state alcune dichiarazioni di Manuel Bortuzzo. Centro della discussione: la possibile eliminazione di Lulù Selassié, con cui sembra si siano rovinati del tutto i rapporti.

“Ma magari!” – In attesa della puntata di lunedì, alcuni gieffini si sono ritrovati a discutere sulle recenti nomination. Durante la puntata dello scorso venerdì, a finire in nomination sono state Clarissa e Lulù Selassié. Davanti alla possibilità dell’eliminazione di Lucrezia, Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad una battuta ironica verso Bortuzzo: “Se esce Lulù potresti rimanere vedovo”.

A lasciar spiazzati i fan del reality, è stata proprio la risposta del ragazzo. Si è infatti lasciato andare ad un lapidario “Magari”, come a sperare nella possibile uscita di Lulù. Questa reazione ha confermato nuovamente la rottura del loro rapporto.

“Era solo scambio di affetto” – Nel corso della puntata di venerdì, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Patrizia Pellegrino. Alla nuova gieffina, Manuel ha voluto spiegare l’inizio del suo legame con la più grande delle sorelle Selassié: “Non era niente inizialmente, era semplicemente uno scambio di affetto”. Proseguendo, Bortuzzo ha velatamente lanciato una pesante accusa:

“Poi è stato montato da tutti come una cosa più grande di quella che era, lei ci ha marciato su quella cosa lì, è andata molto veloce e io mi sono trovato in difficoltà. Perché c’era una persona che già mi diceva cose importanti e io le dicevo: ‘Guarda che no, guarda che no!’. Poi ci provi, ti lasci andare, l’attrazione fisica, ma quando capisci che non ti prende di testa poi basta!”.

Da queste parole, infatti, sembrerebbe che Manuel abbia voluto accusare Lulù di averci marciato sulla storia che li ha visti coinvolti. Che la principessa abbia fatto tutto per ottenere visibilità e consenso da parte dei telespettatori? Nulla è certo, se non che queste dichiarazioni hanno fatto storcere il naso a tanti fan del GF Vip.