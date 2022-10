GF Vip, puntata del 13 ottobre: tra gaffe, eliminazione e possibile squalificazione

Ieri in prima serata è andata in onda l’ottava puntata del GF Vip. Nel corso del secondo appuntamento settimanale del reality, non sono mancati di certo gli scontri e le sorprese. Durante la puntata di ieri, però, il programma non solo si è trovato al centro delle polemiche per un’imbarazzante gaffe, ma anche per una presunta bestemmia in diritta.

OTTAVA PUNTATA – Prima ancora dell’inizio della puntata, il programma si è trovato al centro delle critiche. Una manciata di minuti dopo la chiusura del televoto, prima ancora dell’inizio della diretta, il reality ha commesso un imbarazzante errore.

La regia ha erroneamente mandato in onda una schermata contenente i volti di quasi tutti i vip, ad eccezione di Gegia, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Daniele Dal Moro, Carolina Marconi. La prima ha perso al televoto, dovendo quindi uscire dalla casa, mentre Alberto De Pisis e Charlie Gnocchi, presenti nella schermata, hanno ottenuto l’immunità grazie alle due opinioniste.

Una volta accaduto il tutto, il web è insorto contro il GF Vip. In molti, infatti, hanno iniziato ad accusare il reality, dichiarando che si tratta tutto di un gioco pilotato. C’è stato poi chi ha preso le difese del programma, ricordando che si tratta della schermata utilizzata durante il momento delle nomination.

Prima che si concludesse la puntata, Alfonso Signorini ha annunciato che la prossima settimana potrebbe avvenire una nuova squalifica. Alla produzione è stata segnalata una bestemmia avvenuta in diretta. A bestemmiare, per la seconda volta visto i video che circolano sul web, è stato Amaryus Perez.