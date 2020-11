GF Vip, Pupo dice la sua sulla Ruta: “Secondo me ha ancora altre storie”

In questa quinta edizione del GF Vip, è finita spesso al centro dell’attenzione Maria Teresa Ruta. Entrata nella casa più spiata d’Italia insieme alla figlia Guenda Goria, è riuscita a conquistare con la sua esuberanza e trasparenza l’affetto dei fan del reality. A dire la sua sulla concorrente è uno degli opinionisti, Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi.

“Dovrebbe dare indietro i soldi del cachet” – In una recente intervista al settimanale Chi, l’artista ha voluto commentare il movimentato percorso della Ruta. Infatti, proprio grazie a quest’esperienza la donna è riuscita a risolvere molte questioni lasciate in sospeso. Durante le diritte, i telespettatori hanno assistito ai confronti che la gieffina ha avuto con Guenda e con l’ex marito e padre dei suoi due figli, Amedeo.

“La Ruta dovrebbe dare indietro i soldi del cachet perchè, grazie al GF Vip, ha risolto tutte le sue questioni famigliari…”, ha così commentato il cantautore facendo riferimento al percorso della concorrente.

“Secondo me ha ancora altre storie” – Le dichiarazioni di Pupo sulla Ruta non sono finite lì. Nel corso delle puntate sia lui che Antonella Elia, l’altra opinionista, hanno mostrato di non aver affatto peli sulla lingua. Già l’anno scorso il cantautore si era rivelato un opinionista attento e molto ironico. Continuando a parlare della concorrente del GF Vip, ha dichiarato:

“Secondo me ha ancora altre storie, non dico scheletri, nel cassetto da tirare fuori…”. Stando quindi a quanto affermato dall’artista, Maria Teresa avrebbe ancora altre questioni rimaste in sospeso.