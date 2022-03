GF Vip: qual è il vippone che ha guadagnato di più?

In ogni edizione del GF Vip, in molti si sono chiesti i guadagni di ogni singolo concorrente. A distanza di qualche settimana dalla fine del reality, qual è l’ex gieffino che ha guadagnato di più in assoluto?

CHI HA GUADAGNATO DI PIÙ? – Come più volte ribadito nel corso dei mesi, i compensi variano a seconda di determinati fattori. La cifra, infatti, varia in base ai contratti, alle date e, soprattutto, alla notorietà dei vipponi.

Basandosi quindi su questi criteri, si vocifera che l’ex concorrente con il cachet più alto sia stata Katia Ricciarelli. La soprano, che già ad inizio percorso partiva con una cifra settimana abbastanza alta, si è vista aumentare ulteriormente il cachet al prolungamento del programma.

Tenendo conto che la Ricciarelli è stata eliminata durante le ultime settimane del GF Vip, si ipotizza che abbia portato a casa più di 100mila euro. Un compenso alto lo avrebbero anche ricevuto Kabir Bebi e Raffaella Fico.

A rivelare il loro reale cachet settimanale sono state le due sorelle Selassié, Jessica e Lulù. Durante la loro permanenza all’interno della casa, le principesse si sarebbero lamentate per il loro compenso settimanale, nettamente inferiore a quello di altri ex concorrenti. Le due ex gieffine, stando a quanto rivelato nella casa, avrebbero ricevuto 5mila euro a settimana.