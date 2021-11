GF Vip, Raffaella Fico su Alex e Soleil: “Fin dall’inizio ho notato un certo interesse”

Tra i protagonisti di quest’ultima edizione del GF Vip c’è sicuramente Raffaella Fico. Nonostante la gieffina sia uscita dalla casa più spiata d’Italia, continua a far parlare di sé in studio. Recentemente ospite a Casa Chi, la showgirl ha parlato della sua avventura nel reality e di due concorrenti che stanno facendo parecchio discutere.

“Fin dall’inizio ho notato un certo interesse”- Negli ultimi giorni, sia sul web che nei salottini televisivi, si è discusso del legame che si è creato tra Alex Belli e Soleil Sorge. In molti, infatti, hanno iniziato ad ipotizzare che tra i due stia nascendo un certo interesse che va oltre l’amicizia.

Riguardo questa ipotesi, smentita da entrambi i due diretti interessati, la Fico ha detto la sua. A Casa Chi, infatti, Raffaella ha dichiarato:

“Cosa penso di questa coppia? Io che ho vissuto fin dall’inizio ho notato un certo interesse. Era palese fin dall’inizio. Sei chiuso lì dentro e con la mancanza d’affetto, se ti piace qualcuno puoi cedere. Però io da donna single non mi permetterei mai di guardare un uomo fidanzato o sposato. Lo stesso un ragazzo impegnato non dovrebbe permettersi. Io comunque credo che ci sia qualcosa tra loro due. Un conto è l’amicizia, un altro sono i baci e gli abbracci anche sotto le coperte. C’è una forte attrazione tra i due e forse qualcosa in più. C’è questo trasporto e lo si vede quando si guardano e stanno insieme. Traspare quando stai bene con qualcuno e noi della casa lo abbiamo visto”.

LE SUE PAROLE SU SOLEIL – Dal carattere schietto e pungente, Raffaella si è spesso scontrata con Soleil, altra protagonista indiscussa di questa edizione. Le due, infatti, hanno recentemente discusso per via di una parole che la Sorge ha utilizzato nei confronti della Fico.

Sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, l’ex di Mario Balotelli ha affermato: “Lei spara a zero su tutti, poi quando le fai notare l’errore passa da vittime. Inizia a dire ‘io non intendevo quello, anzi non mi mettete certe idee in bocca’. Spara a zero, ma riflette su ciò che dice, perché vuole colpirti”.

Continuando a parlare della Sorge, Raffaella ha ammesso che non tutti gli inquilini sopportano il carattere della gieffina. A detta della Fico, però, loro non si esponevano come invece ha fatto lei fin dal primo momento: “Sapevano che andavo avanti io e non si esponevano. Questa cosa mi ha fatto stufare. Non mi piace chi si nasconde e non si mette in gioco. Altrimenti è inutile lamentarsi alle spalle”.