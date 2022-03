GF Vip, riavvicinamento tra Delia e Antonio: “Non voglio starti lontana”

Non sono stati giorni facili per Antonio Medugno, attualmente concorrente del GF Vip. Durante l’ultima puntata del reality, infatti, il giovane tiktoker è crollato. Una volta conclusa la puntata, al fianco del gieffino c’è stata Delia Duran. La modella venezuelana si è infatti riavvicinata al ragazzo, ammettendo di voler recuperare e coltivare l’amicizia che stava nascendo tra loro due.

“Non voglio starti lontana” – Con il ritorno di Alex Belli nella casa più spiata d’Italia, Delia aveva preso le distanze da Medugno. Prima dell’arrivo del marito, infatti, la Duran si era lasciata andare a piccanti dichiarazioni.

A spiegarlo è stata anche la gieffina: “La mia priorità era sistemare con Alex che era fondamentale. Ci sono delle situazioni che non puoi gestire tutte in una volta e devi per forza dedicare del tempo a ogni cosa”.

Pochi giorni dopo l’ultima diretta del programma, la Duran ha deciso di parlare con l’amico. Da quanto riportato da Biccy.it, la finalista del GF Vip vuole recuperare il rapporto con Antonio:

“Non mi interessa di quello che dicono. Tra noi non c’è malizia. Ok che forse tutti adesso pensano male perché tra noi c’era questo flirt quando ero in confusione con Alex. Dobbiamo ammettere cha abbiamo sempre avuto tanta complicità. Poi io ero in un momento in cui avevo deciso di essere libera. Adesso però non voglio starti lontana, voglio stare con te, perché mi piace stare insieme. L’amicizia tra uomo e donna esiste, anche se scientificamente dicono che è impossibile, io ci credo. Se voglio coccolarti o abbracciarti lo voglio fare. Perché l’abbraccio tra due donna va bene e un uomo e una donna no? Tu poi ti sei sempre comportato benissimo con me“.

E se Delia vuole ricostruire i rapporti con Medugno, di tutt’altro avviso è Alex Belli. L’attore, infatti, nelle ultime ore si è scagliato contro il ragazzo. Su Twitter l’uomo ha così tuonato contro Antonio:

“CARO TIKTOKIO. Sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”.