GF Vip, ritorno di fiamma tra Miriana e Pago? Parla lei

Nel corso del GF Vip, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare il profondo e forte affetto che lega Pago e Miriana Trevisan. La complicità tra i due ha subito fatto sperare i fan in un possibile ritorno di coppia. Ad intervenire è stata l’ex volto di Non è la Rai, parlando del suo rapporto con l’ex marito.

RITORNO DI FIAMMA? – Ospite a Casa Chi, la Trevisan ha parlato del suo rapporto idilliaco con Pago. Dal matrimonio con il cantautore è nato Nicola, presente durante l’eliminazione di Miriana per farle una sorpresa.

Riguardo ad un possibile ritorno con l’ex volto di Temptation Island, Miriana ne ha parlato nel salottino virtuale. A Gabriele Parapiglia la donna ha ammesso:

“Mi fa tanto piacere che le persone siano così carine con me e lui e che sperino in un ritorno. Però detto questo, non accadrà e ne sono sicura. Io e lui ormai siamo come due grandi amici, quasi come fratello e sorella”.

Sempre sulla questione, la Trevisan ha aggiunto: “Non è proprio possibile che torni l’amore. Poi abbiamo avuto così tante occasioni, se fosse stato destino ci sarebbe già stato il ritorno di fiamma. In ogni caso ci vogliamo un grande bene e stiamo spesso insieme per nostro figlio“.

Sembra quindi impossibile che tra la Trevisan e l’artista si riaccenda la scintilla. Se Pago è attualmente single, Miriana ha terminato da poco la sua love-story con Biagio D’Anelli. Nata all’interno del GF Vip, una volta fuori dalla casa la relazione è bruscamente finita, finendo al centro del gossip e delle chiacchiere.