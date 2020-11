GF Vip, rivelazione: rissa sfiorata tra Matilde e Franceska

Da quanto trapelato, dietro le quinte del GF Vip due ex concorrenti sarebbero quasi arrivate alle mani. Si tratta di Franceska Pepe e Matilde Brandi, il cui rapporto burrascoso è noto ai telespettatori. Le due donne, infatti, si sono più volte scontrate sia dentro che fuori la casa più spiata d’Italia. Da quanto rivelato da Giornalettismo, le ex gieffine avrebbero rischiato di sfociare un accesso litigio in una rissa.

IL RACCONTO DI ALFONSO – A raccontare la vicenda è proprio il conduttore del programma, Alfonso Signorini. Il tutto sarebbe accaduto ieri sera, una volta terminata la puntata andata in onda ieri sera.

“Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio”, ha così raccontato il direttore di Chi. Proseguendo, sembra che ad accendere gli animi sarebbe stata una frase detta dalla modella. Francesca si è infatti avvicinata all’ex compagna d’avventura: “[…] dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole (solo domenica sera, a “Live-Non è la D’Urso” durante un ennesimo scontro, la Brandi è scoppiata a piangere ndr) mentre adesso appariva molto divertita”.

Le parole della Pepe, da quanto rivelato da Signorini, non sono affatto piaciute alla Brandi: “La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli”.

“Le avrei strappato la parrucca” – Solo la settimana scorsa si era rischiata la rissa. La modella ha infatti voluto raccontare su Instagram cos’era accaduto con Matilde nel backstage. L’ex concorrente del GF Vip ha accusato la ballerina di essere stata falsa con lei. Stando dal racconto di Franceska, durante i suoi interventi, la Brandi le avrebbe fatto “le facce da dietro”. Comportamento che cozzerebbe da quello dimostrato dietro le quinte, sempre stando alla versione della 28enne.

Nonostante non sia fortunatamente accaduto nulla, la Pepe ha rivelato: “Le avrei strappato quella parrucchetta che ha in testa, anche se non volevo darle visibilità”.