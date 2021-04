GF Vip, Rosalinda arrabbiata con Zenga: “Dici cose non vere”

Durante l’ultima edizione del GF Vip, gli spettatori hanno potuto assistere alla nascita di alcune storie d’amore. A gran sorpresa, è scattata la scintilla tra Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, e Andrea Zenga.

Sebbene il reality abbia chiuso i battenti da più di un mese, la coppia è attiva sui social. I due, infatti, non mancano di condividere con i fan i loro momenti insieme. Sono stati proprio loro a condividere il recente “battibecco” che li ha visti protagonisti.

“Dici cose non vere”- Seguitissimi, i due ex gieffini hanno voluto aggiornare i propri follower del loro viaggio verso Milano. In una IG Stories, Rosalinda ha infatti rivelato che avrebbe dovuto trascorrere tre ore di viaggio insieme al fidanzato.

Dal profilo del figlio di Walter Zenga è giunto anche il motivo di tale viaggio: lavoro. Dopo questa spiegazione, Andrea ha condiviso nelle sue IG Stories un video della sua fidanzata, aggiungendo: “È arrabbiata perché hanno riconosciuto me e non lei”.

La replica dell’attrice non si è fatta attendere, smentendo le parole del fidanzato: “Hai finito di prendermi in giro? Mi fai le storie a tradimento dicendo cose non vere”. Nonostante il disappunto mostrato dalla fidanzata, Andrea si è mostrato sorridente ed è rimasto nella sua posizione: “Confermo che ha rosicato perché ha riconosciuto me“.