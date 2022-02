GF Vip, Rosalinda Cannavò contro Basciano: “Questa non è la televisione che mi piace vedere“

Negli ultimi giorni Alessandro Basciano, attuale concorrente del GF Vip, è finito al centro delle polemiche social. A dire la sua riguardo alcune dichiarazioni del gieffino è un volto noto del programma: Rosalinda Cannavò. L’ex gieffina, protagonista della scorsa edizione del reality, si è scagliato duramente contro l’ex tentatore.

ROSALINDA CONTRO BASCIANO – Dopo l’ultima puntata del programma tra Alessandro e Antonio Medugno è avvenuta un’accesa discussione. Nei giorni a seguire a prendere le difese del giovane tiktoker è stata Lulù Selassié: “Antonio è una persona molto sensibile, ha avuto problemi molto seri, anche alimentari”.

Davanti alle parole della princess, il gieffino ha minimizzato i problemi dell’inquilino: “Io ho avuto problemi molti seri, non queste ca*ate. Molto più seri dei problemi alimentari”. Le parole di Alessandro non sono affatto passate inosservate, scatenando la rabbia degli utenti del web.

A scagliarsi è stata anche Rosalinda, ex concorrente della quinta edizione del GF Vip. Alle parole del concorrente, la ragazza ha voluto condividere il suo pensiero in una IG Story:

“Basciano e il suo pensiero? Rappresenta il pensiero di tutta quella gente stupida ed ignorante che nel corso della malattia sminuivano la mia sofferenza come quella di tutti i ragazzi/e affetti da DCA. Non parlo solo da ex-anoressica, che a maggior ragione si sente toccata, ma da spettatrice che assiste a frasi fuori luogo, spero per lui buttate senza riflettere (altrimenti sarebbe davvero grave)! Credo che non ci sia altro da aggiungere, se non che questa non è la televisione che mi piace vedere”.