GF Vip, salta l’ingresso di Vera Gemma: al suo posto ci sarà Eva Grimaldi

Come si è potuto assistere nel corso di queste ultime settimane, nella casa del GF Vip stanno facendo ingresso dei nuovi concorrenti. Nel corso di queste nuove entrate, c’è stata qualche sostituzione dell’ultimo minuto. Riguardo a ciò, poche ore fa è stata rivelata l’ennesimo cambio di vip.

NUOVA SOSTITUZIONE – Da giorni si vociferava che un nuovo volto avrebbe fatto il suo ingresso nel reality. Si tratta di Vera Gemma, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, che ha fatto parecchio discutere per il suo caratterino.

In molti stavano già immaginando le discussioni che sarebbero potute esplodere per via del carattere di Vera. Solo poche ore fa, però, Dagospia ha rilasciato un’inaspettata indiscrezione: è saltato l’ingresso dell’ex naufraga. Al suo posto entrerà Eva Grimaldi, per nulla estranea al mondo dei reality.

Nel portale di gossip è stato dichiarato: “L’allungamento del reality è cosa nota e servono nuovi nomi per tirare avanti la baracca guidata con successo da Alfonso Signorini. Sul tavolo continuano ad esserci diversi vip, trattative continue: una si è però arenata. Non entrerà più nella casa Vera Gemma, saltata in extremis. Chi prenderà il suo posto? Un nome che Dagospia svela in anteprima: salvo colpi di scena nella casa più spiata d’Itala arriverà la showgirl Eva Grimaldi”.

Riguardo questo nuovo scoop, non è ancora aggiunto alcun commento da parte dei diretti interessati. Non resta altro che attendere nuovi aggiornamenti su questo ingresso.