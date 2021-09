GF Vip, scappa il bacio tra Lulù e Manuel: è nata una nuova coppia?

Il GF Vip ha riaperto i battenti da poche settimane, ma sembra che sia già nata la prima coppia della sesta edizione. Si tratta di Lulù Selasié e Manuel Bortuzzo, che fin dai primi giorni al pubblico non era sfuggito il feeling nato tra i due. Dopo tanto discutere sulla loro intesa, è scappato il bacio tra i due giovani gieffini. È nata una coppia?

SCAPPA IL PRIMO BACIO – Già durante i primi giorni nella casa più spiata d’Italia, non era fuggito il feeling che sii è instaurato tra il nuotatore e una delle tre principesse eredi della dinastia dell’ultimo imperatore d’Etiopia. Sebbene non abbiamo mai parlato apertamente di attrazione, tra i due è scappato il primo bacio.

Approfittando dell’assenza di Aldo Montano, nella notte la gieffina ha deciso di raggiungere il nuotatore. Una volta sdraiatasi al fianco del ragazzo, sono iniziate le prime carezze. Dalle carezze, però, sono scattati i baci, ovviamente ripresi dalle telecamere del GF Vip.

È NATA UNA COPPIA? – Riguardo a quanto accaduto, i due ragazzi non si sono sbilanciati molto. Durante l’ultima puntata, andata in onda ieri sera, Lulù ha ammesso di vedere in Manuel un ragazzo molto dolce, trasparente e altruista. Ha inoltre aggiunto che nonostante si conoscano da poco più di una settimana, per lei Manuel è importante.

Per quanto riguarda il gieffino, una frase detta ieri sera ha lasciato i telespettatori senza parole. Scherzando, Nicola Pisu ha detto al ragazzo: “Dai che prossimamente avrai modo di testare la love boat con la tua Lulù“. Inaspettatamente la risposta di Manuel è stata: “Ma scherzi?! Se dovessi andare nella love boat porterei Alex non certo Lulú“. Che il ragazzo stesse scherzando? Nonostante tutto, in molti si chiedono se sia nata la prima coppia di questa nuova edizione del GF.