GF Vip, scivolone di Manuel su Lulù: “In TV sembra brutta”

Nel corso dell’ultimo appuntamento del GF Vip, uno dei concorrenti più amati di quest’ultima edizione si è reso protagonista di uno scivolone. Si tratta di Manuel Bortuzzo che nell’ultima puntata ha ricevuto un’emozionante sorpresa.

“Sembra brutta in TV” – Tra i tanti scontri di cui si è parlato nell’ultima puntata del reality, c’è stato spazio anche per le emozioni. Manuel, infatti, dopo mesi dal suo ingresso, ha rivisto il fratello Kevin. Cogliendo l’occasione, il gieffino ha deciso di presentargli Lulù Selassié.

Il rapporto tra Bortuzzo e la principessa etiope ha fatto parecchio discutere per i tanti tira e molla. Nonostante il percorso turbolento, ultimamente tra i due le cose vanno a gonfie vele. Addirittura negli scorsi giorni Manuel avrebbe parlato anche di un’ipotetica convivenza con la Selassié una volta fuori dalla casa.

In occasione dell’incontro con il fratello, Manuel ha quindi deciso di fare le prime presentazioni ufficiali. Una volta uscita dalla porta rossa per raggiungere i due fratelli Bortuzzo, Lulù si è presentata al più piccolo. Data la situazione e l’imbarazzo dimostrato da Kevin, data la giovane età, il gieffino si è lasciato andare ad una battuta che non è piaciuta molto ai fan.

“Lo so che in televisione è brutta, ma ha visto come è bella dal vivo?”, ha così esordito Manuel nel tentativo di smorzare la situazione che si è creata. Una frase detta sicuramente senza cattiveria, ma che ha suscitato qualche polemica sui social.