Durante una conversazione insieme ad Antonella e Nikita, Davide Donadei si è espresso duramente nei confronti della Mella

Nonostante sia entrato da poco nella casa del GF Vip, Davide Donadei inizia già a far discutere. A far parlare sono alcune dichiarazioni al vetriolo dette negli ultimi giorni nella casa, durante una conversazione con Antonella e Nikita.

Ecco cosa ha detto: “Conoscendomi, guarda, a parte vado via subito e poi non so se riuscirei a continuare, vi dico la verità. Tu facevi l’esempio prima di… ho capito di chi facevi l’esempio. Follia, follia, ma follia, ma dai. Ho capito che il fratello non era in Italia, ma non puoi stare vicino a tua madre o tuo padre che soffrono per questa roba?! Io penso ai miei rapporti”.

Poi continua

La Pelizon ha replicato dicendo: “Dayane? Il fratello… l’avevo pensata anche io stamattina questa cosa, ma lei non sarebbe riuscita comunque a vederlo, perché non era in Italia”. Nikita ha poi risposto dicendo di non essere a conoscenda dei rapporti tra la brasiliana e la sua famiglia, con Donadei che ha risposto: “Vabbè, io faccio l’esempio con il mio rapporto”.

Nonostante Dayane non si sia espressa sulla questione, il web non ha lasciato scampo: “Solo sfigati e ignoranti come lui possono giudicare quella scelta di Dayane e sentenziare sul suo modo di affrontare il suo dolore”, ha scritto un utente. E ancora: “Dayane ai suoi tempi aveva valide motivazioni per non uscire dalla casa. Davide invece meglio quando non trovi motivazioni per parlare, perché quando parli dai dimostrazione dell’essere piccolo che sei”.