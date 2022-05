GF Vip, scontro social tra Alex Belli e le Selassié: spuntano degli screen

Nonostante il GF Vip sia terminato da mesi, continuano gli scontri tra gli ex gieffini. Questa volta ad essere coinvolti sono le sorelle Selassié, in particolare Clarissa, ed Alex Belli. Dopo le ultime dichiarazioni della principessa, l’attore ha deciso di rendere pubblici degli screen di conversazioni private tra lui e la ragazza.

SCONTRO SOCIAL – Il tutto ha avuto inizio dall’inaspettato notizia della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Questo annuncio ha spiazzato non solo i fan della coppia, ma una grandissima fetta del pubblico del reality. Ad intervenire sono stati anche alcuni ex compagni d’avventura dei due ragazzi.

In più occasioni, ospite a Pomeriggio 5, Belli ha espresso il suo pensiero riguardo l’ex coppia. Ha inoltre rivelato che lui fosse con Lulù mentre quest’ultima veniva lasciata da Bortuzzo. Una versione che però è stata smentita proprio dalle sorelle Selassié.

Su quanto detto da Alex, è intervenuta Clarissa durante un recente puntata di Casa chi. In quest’occasione la ragazza ha colto la palla al balzo per smentire quanto detto dall’ex gieffino, aggiungendo:

“Il popolo social sa qual è la verità. Ti stimo, ho affetto per te, però appena sai qualcosa la sfrutti per andarti a fare un’ospitata. Mi è sembrata un po’ “cheap” come cosa”.

Davanti alle parole della Selassié, l’ex protagonista del GF Vip non è stato affatto zitto. Attraverso i suoi social, Alex ha deciso di rendere pubblico un frammento di conversazione avuta proprio con Clarissa su WhatsApp. Nello screen in questione si vede una nota audio mandata dalla ragazza, con la risposta dell’attore:

“Ma amore mio, io non ho difeso nessuno. Ho semplicemente detto che il rapporto fuori dal Grande Fratello Vip va testato oltre la bolla. Poi ho detto che ci sono coppie che resistono e altre che fuori non resistono nella vita reale. Tutto qua, una semplice domanda con una semplice risposta”.

Nel condividere questo stralcio di conversazione, l’uomo ha inoltre aggiunto: “Giusto per la cronaca. Vi voglio bene, ma non mettetemi in mezzo a vostre cose che non mi interessano e di cui non ne voglio far parte e che non ho mai detto. Questo è il mio unico pensiero a riguardo!”.