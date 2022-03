GF Vip, scontro social tra Davide Silvestri e Alex Belli: “Caro Davide vorrei ricordarti che…”

Sebbene il GF Vip abbia chiuso i battenti da qualche settimana, gli attriti tra alcuni ex concorrenti continuano anche fuori dalla casa. A dimostrarlo è stata la replica che Alex Belli ha dato dell’intervista di Davide Silvestri.

“Mi ero davvero stufato” – È innegabile che il protagonista indiscusso della sesta edizione del reality sia stato proprio Belli. Con la chimica artistica nata tra lui e Soleil Sorge e i tira e molla con la moglie Delia Duran, l’ex volto di Centovetrine è stato al centro dell’attenzione.

A parlare di tutto ciò è stato Davide, secondo finalista del GF Vip. Intervistato a Casa Chi, l’ex attore ha parlato di Alex e di quanto accaduto in sei mesi di trasmissione:

“Se è vero che non ne potevo più di Alex Belli? Ad un certo punto ho pensato che fosse insopportabile. Quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero. Quando se n’è andato ero contento che se ne fosse andato e gliel’ho detto. Non ho mai nascosto quello che penso. Peccato che si sia perso in questa storia, mi dispiace perché prima ci siamo divertiti e abbiamo portato tanti momenti d’arte. Io ho anche provato a bloccarlo e a dirgli ‘basta torna a divertirti smettila, lascia stare questa cosa che non esiste e ti fa male molla’. Questi erano consigli che gli davo in maniera molto sincera”.

“Caro Davide vorrei ricordarti che…” – Davanti alle parole di Silvestri, Alex Belli ha deciso di replicare attraverso le sue IG Story. Pubblicando un pezzo dell’intervista dell’ex gieffino, Alex ha scritto:



“Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me?! Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate, non certo per la tua iguana!”.