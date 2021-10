GF Vip, scoop su Alex Belli: avrebbe organizzato una paparazzata

Tra i protagonisti di quest’ultima edizione del GF Vip c’è sicuramente Alex Belli. Fin dal suo ingresso nella casa, l’attore ha fatto parlare più volte di sé sia dentro che fuori il reality. Solo nei giorni scorsi il gieffino è finito al centro dell’attenzione social per uno scoop lanciato da Amedeo Venza.

PAPARAZZATA ORGANIZZATA – In questi ultimi giorni Alex è finito spesso al centro dei pettegolezzi per il feeling instaurato con Soleil Sorge. Sebbene i due abbiano più volte ribadito di essere amici, in molti credono che, in realtà, tra i due concorrenti ci sia dell’interesse.

Questa volta, però, lo scoop riguarda solo l’attore. A lanciarlo è stato il noto opinionista del gossip, Amedeo Venza. Nelle sue IG Stories, Venza ha infatti dichiarato che:

“Alex Belli avrebbe organizzato una paparazzata con una giovane influencer (di cui non so ancora il nome) per creare dinamiche dentro e fuori dal programma, con la benedizione di sua moglie Delia! Così mi hanno detto fonti vicine… Vedremo se lo tireranno fuori o faranno scemare questa pagliacciata”.

Non è stata ancora resa nota l’identità dell’influencer che sarebbe stata coinvolta in questa paparazzata. In molti, però, si chiedono se ne parleranno nelle prossime punta del GF Vip o se si dovrà aspettare un nuovo scoop social.