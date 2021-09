GF Vip, scoop sul fidanzato di Francesca Cipriani: flirt con Soleil prima di entrare nella casa

È inaspettata la notizia bomba che Dagospia ha recentemente lanciato. Protagonisti dello scoop sono una concorrente del GF Vip e Alessandro Rossi, attuale fidanzato di Francesca Cipriani, anche lei inquilina della casa più spiata d’Italia. Stando alla notizia, Alessandro e Soleil Sorge avrebbero avuto flirt prima dell’ingresso dell’ex volto di Uomini e Donne.

“Avvertite Francesca Cipriani” – Più volte protagonista di queste prime settimane del reality, la Sorge è nuovamente finita nel mirino del gossip. Questa volta insieme a lei c’è anche Francesca, anche lei attuale concorrente del programma. Ad accomunare le due donne, secondo Dagospia, sarebbe Alessandro, il fidanzato della Cipriani.

Stando al portale di Alberto Dandolo, tra la Sorge ed Alessandro c’è stato qualcosa prima che la gieffina facesse il suo ingresso nella casa. “Avvertite Francesca Cipriani che tal Soleil prima di entrare nella Casa del Gf Vip si sarebbe tromb**a il suo fidanzato! Chi è costui?”, così si legge su Dagospia.

La notizia ha ovviamente spiazzato il popolo del web, vista anche la sorpresa che Alessandro ha voluto fare a Francesca solo qualche giorno fa. L’uomo si è infatti presentato fuori le mura della casa, dedicando, con l’aiuto di un megafono, delle dichiarazioni d’amore che hanno emozionato l’ex pupa.

LA VERSIONE DI ALESSANDRO – Visto come la notizia è impazzata sui social, Alessandro ha deciso di chiarire la situazione. A Libero Quotidiano, il fidanzato della Cipriani ha spiegato:

“L’ho sentita solo una volta per lavoro, mi ha contattato con una mail aziendale. Voleva uno scambio merci: mi ha proposto di creare arredamenti per la sua nuova casa in cambio di pubblicità Instagram con le Stories. Poi mi ha chiesto di andare da lei per questi lavori di arredamento. E dissi di no, facevo fatica a spostare una squadra della mia azienda da Cesenatico a Milano in poco tempo. Poi non era assolutamente vantaggioso per me. Voleva realizzare 6 Ig Stories e io avrei dovuto creare l’arredamento. Mai vista Soleil in vita mia”.