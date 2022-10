GF Vip, si accendono gli animi tra due concorrenti: “Tuttologo di questa min***a”

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, si sono accesi gli animi di due concorrenti. Nella notte, infatti, tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi si sono alzati i toni, costringendo il programma a censurare quanto stava accadendo.

IL LITIGIO TRA I DUE GIEFFINI – Anche l’ultima puntata del reality si è concentrata su Marco Bellavia e su quanto accadutogli dentro la casa. Al contrario delle altre volte, però, l’ex volto di Bim Bum Bam è venuto in studio. Oltre a confrontarsi con alcuni dei concorrenti oramai eliminati, l’ex gieffino ha avuto modo di avere un confronto anche con i concorrenti ancora in gioco.

È stato proprio l’argomento Bellavia a far accendere gli animi, portando i due gieffini al furioso scontro. Nonostante il programma abbia tentato di censurare quanto stava accadendo, sul web sono divenuti virali alcune clip di questa notte. In uno di questi breve filmati si vedono Giaele De Donà, Luca Salatino e Antonino Spinalbese a chiacchiere tra di loro. A spezzare la loro tranquillità sono state le urla di Perez.

“Devi smetterla di fare il tuttologo di questa min***a”, ha così urlato Amaurys al fratello di Gene Gnocchi. Quest’ultimo ha provato a difendersi, ma è stato prontamente bloccato dall’ex sportivo: “Se non sei tuttologo, non intrometterti. Non ti avvicinare”. Charlie ha quindi rilanciato: “Ma stiamo scherzando, non si può più parlare?”.

Durante il momento del litigio, gli autori del GF Vip hanno deciso di non mostrare alcuna immagine al pubblico da casa. Le telecamere hanno infatti inquadrato al cielo, precisamente un piccione in bilico su una trave.

IL MOTIVO DEL LITIGIO – Se durante l’acceso scontro il pubblico non ha compreso il motivo che l’ha scatenato, a svelarlo è stato Charlie. Parlando con gli altri inquilini della casa, Gnocchi si è così sfogato:

“Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me*da. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso. Sono 10 giorni che Amaurys non mi parla. Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale. Perché abbiamo già fatto una figura pessima in Italia davanti a tutti. Questi continuavano a parlare. Non volevo facessero un’altra figuraccia. Lui lì è sbottato ed è venuto fuori che ce l’ha con me. Dopo che ci hanno fatto una ramanzina infinita non parliamo più di Marco lamentandoci. Ragazzi ve lo ripeto ancora. Abbiamo sbagliato, punto. Non bisogna dire niente. Io questo dicevo prima anche ad Amaurys. Lui è sbroccato solo per questo”.