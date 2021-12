GF Vip, si alzano i toni tra gieffine: “Io sono buona e cara, ma dopo mi rompo”

Come previsto, i nuovi ingressi al GF Vip hanno messo in discussione gli equilibri che si erano creati in questi 3 mesi. L’ingresso di Alessandro Basciano, in particolare, ha messo in crisi l’amicizia tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié. A mettersi recentemente in mezzo è stata Lulù che ha deciso di prendere le parti della sorella dopo una battuta di Sophie. Cos’è successo?

“Non me lo aspettavo da te” – In un momento di chiacchiere con le inquiline, Sophie si è trovata a parlare di Jessica e dei suoi comportamenti per attirare l’attenzione di Bracciano. Questo discorso non è affatto sfuggito alla diretta interessata, spingendola ad intervenire nella discussione.

“Mi scoccia essere messa sempre in discussione come amica quando io difendo sempre Jessica. Da stamattina che sprono Alessandro a parlare con Jessica”, ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne. La gieffina è intervenuta: “Non mi aspettavo alcune battute da te, mi hai imitato. Non mi è piaciuto questo comportamento”.

Nella discussione è successivamente intervenuta Lulù, prendendo le difese della sorella. Lucrezia si è subito scagliata contro Sophie, colpevole di aver fatto una battutina di cattivo nei confronti di Jessica:

“Io ci sono rimasta male e pensa quanto possa esserci rimasta male Jessica. Tu hai detto ‘Jessica ha inventato un nuovo metodo per fare il puzzle‘ mettendoti a novanta e facendo passare lei per t***a che si mette a novanta per far vedere il c**o ad Alessandro. Ieri hai fatto tre/quattro battute su lei”.

Davanti a queste forti accuse, l’ex volto di UeD ha subito tirato fuori gli artigli: “Io co***ona non sono. Volete giocare con le frecciatine? Va bene, rispondo con le frecciatine anche io. Io sono buona e cara, ma dopo mi rompo. Adesso divento sarcastica anche io e fidati che sono tremenda”.

A concludere, però, è stata Lulù che prima di abbandonare la cucina ha affermato: “Ma chi le fa? A me non interessa fare questi giochi. Ma io sto pensando ai ca**i miei”.