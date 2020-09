GF Vip, si infiammano gli animi tra Tommaso e Francesca: “Hai un piano B oltre al fare la modella?”

Dopo quasi una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip, gli animi si sono infiammati. È infatti accaduta la prima lite che ha visto come protagonisti Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, quest’ultima entrare ieri sera. Cosa è successo?

“Hai un piano B oltre al fare la modella?” – Dopo l’ultima puntata, andata in onda ieri in prima serata, i gieffini, ora al completo, si sono seduti per conoscersi meglio. Seduti a tavola, i “nuovi” e i “vecchi” concorrenti si rispettivamente presentati, ma qualcosa è andato storto.

Tommaso ha voluto conoscere Francesca e l’ha quindi sommersa di domande, fino a chiederle: “Che carriera vorresti fare? A 28 anni inizia già a tramontare. Hai un piano B oltre al fare la modella?”. La domanda del ragazzo da Francesca è stata percepita come una provocazione, tanto da replicare a tono.

Come si vede anche dal video postato su Twitter da viperissima, l’influencer ha risposto: “E sono vecchia. Dipende molto anche dalla tua genetica e da come ti poni. Sì, certo che ho l’opzione B e te la dico così almeno ti senti più tranquillo e dormi stanotte. Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia aziendale…oddio! Ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre a fare la modella, studio?”.

“Mi rode il c**o” – Il tono palesemente irritato e la risposta data, non è affatto piaciuto a Zorzi. Il concorrente le ha infatti spiegato che non era sua intenzione attaccarla, ma semplicemente conoscerla così come aveva fatto con le altre ragazze all’interno della casa.

“Ho capito, però stai tranquilla. Anch’io sono laureato in Economia Qui ho fatto domande a tutti appena siamo arrivati. Le facciamo per conoscerci. Anche perché non è che ti ho chiesto quanti soldi hai in banca o di chi sei figlia oppure dove ti vuoi comprare casa. Però ora vado a lavarmi il piatto perché mi rode il c**o!”, ha così affermato per poi alzarsi da tavola.