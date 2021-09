GF Vip, smascherata la strategia di due concorrenti: “Fingeranno una storia”

A breve le porte del GF Vip riapriranno i battenti ed è già emerso un clamoroso scoop. Nei giorni scorsi Amedeo Venza ha svelato una strategia che i due concorrenti starebbero organizzando per attuare una volta dentro la casa. Di chi si tratta?

“Fingeranno una storia” – Sebbene il reality tornerà in onda lunedì 13 settembre in prima serata, due concorrenti sono già finiti al centro dell’attenzione. Si tratta di Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, per nulla estranei alla cronaca rosa.

Stando a quanto scoperto da Venza, i due, una volta dentro la casa, avrebbero intenzione di simulare una storia d’amore. Dopotutto, come si è potuto vedere nelle precedenti edizioni del programma, le coppie sono molto seguite e apprezzate. Inoltre, il pubblico ha sempre cercato di non dividere i due innamorati, facendoli rimanere dentro la casa.

La strategia dei due futuri concorrenti, quindi, sarebbe un piano per rimanere il più a lungo possibile al GF Vip. È inoltre noto che per un periodo voci di corridoio hanno parlato di un presunto flirt tra Soleil e Antinolfi, mai commentato da nessuna dei due diretti interessati.

A far discutere non è tanto la strategia, ma un dettaglio riguardante l’imprenditore: “Pare che Gianmaria abbia una fidanzata, ma nella casa ci proverà con Soleil”. Nonostante ciò, pare che Gianmaria sia pronto ad attuare questo piano insieme all’ex corteggiatrice di UeD. Alla fine, tutto questo creerebbe varie dinamiche, facendo finire al centro dell’attenzione del pubblico i due futuri gieffini.

Riguardo questo gossip, l’ex volto di Uomini e Donne non si è voluta esprimere. Dopotutto questo non è l’unico rumors che la sta vedendo protagonista nelle ultime settimane. Secondo altre voci, infatti, l’ex corteggiatrice avrebbe avuto un flirt con Fabrizio Corona. Un altro scoop, questo, che non ha avuto una conferma ufficiale.