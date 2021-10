GF Vip, Soleil al centro dello scandalo: gli spiazzanti screen di Iconize

Mentre ieri sera andava in onda la nuova puntata del GF Vip, su Instagram è stata sganciata una notizia bomba che vede protagonista una gieffina. A far scoppiare lo scandalo sono state le IG Stories di Deianira Marzano ed Iconize in cui hanno “smascherato” Soleil Sorge, svelando il suo inganno.

“Mi sono fatto prendere in giro” – Un anno fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata spesso ospite di Pomeriggio 5, facendo scoppiare per raccontare l’inganno di Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero. Soleil aveva infatti svelato che l’influencer, al tempo caro amico, aveva inscenato un’aggressione omofoba solo per ottenere visibilità. Addirittura i lividi, mostrati sui social, il ragazzo se li era procurati da solo utilizzando dei surgelati.

A distanza di quasi un anno dallo scandalo, Iconize, dopo alcune IG Stories della Marzano, è tornato a parlare. A lasciare spiazzati gli utenti dei social sono stati i retroscena che l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi ha rivelato con tanto di prove. A far scoppiare il tutto, come detto in precedenza, è stata l’opinionista social. Nelle sue storie di Instagram, Deianira ha raccontato di aver ascoltato, 7 mesi fa, un audio che Soleil aveva inviato a Marco:

“Sette mesi fa ho ascoltato un audio di Marco con Soleil complice su tutto quello che è accaduto, lei gli dava anche delle direttive, questo vocale è chiarissimo. Marco nonostante tutto ha fatto l’amico anche quando lei si andava a fare le puntate da Barbara (D’Urso ndr.). Nonostante abbia sbagliato e l’abbia riconosciuto non l’ha infangata. Soleil è completamente diversa da quello che sta domostrando agli altri, lei è la regista e sceonografa di quella messa in scena. So che sembra assurdo ma c’è un bel vocale mia cara Soleil, dovrebbero farglielo ascoltare“.

Se all’inizio Iconize non si era pronunciato su quanto dichiarato dall’opinionista, il ragazzo ha poi vuotato il sacco: “Ho visto cosa è uscito sul web. Ora cosa devo fare? Mi sono fatto prendere in giro e sono stati lì a guardare. Ora mi sono anche stufato. Questa storia dev’essere chiusa e così mi sento di dirvi che non è tutto come sembra. Io faccio un lavoro che amo e che voglio continuare a fare. Perciò mi sono allontanato e dissociato da questa storia. Ma dato gli ultimi avvenimenti, mi sento costretto a dire la verità”.

L’AUDIO DI SOLEIL – Successivamente a quanto rivelato, Marco ha voluto fornire le prove di quanto dichiarato. Nelle IG Stories è stato condiviso una nota audio che la Sorge gli aveva mandato per fornirgli le nuove direttive da seguire durante le ospitate di Iconize in Tv: “Questa è la persona che ha fatto il teatrino contro di me! Fingendosi sconvolta quando sapeva tutto e mi dava anche direttive su come stare in tv! Con questo passo e chiudo”.

ULTERIORI CHIARIMENTI – Sebbene in molti abbiano attaccato Soleil, c’è chi si è scagliato contro Iconize. Tanti utenti, infatti, hanno accusato Marco di aver fatto ascoltare l’audio solo ora perché la Sorge è al GF Vip, quindi un tentativo di avere i riflettori puntati su di sé.

Davanti a queste insinuazioni, Marco ha fatto notare come, se avesse voluto effettivamente della visibilità, avrebbe inviato le prove a dei giornalisti. A differenza di Sorge che ha fatto più di 3 mesi di ospitate dalla D’Urso, lui è stato a Pomeriggio 5 solo una volta. Inoltre, ha ammesso di non aver passato un bel periodo, decidendo, durante i mesi dello scandalo, di volersi allontanare da tutto ciò.

Tramite una serie di brevi video, Iconize ha voluto spiegare meglio la vicenda, facendo ascoltare il vocale per intero. La nota audio in questione Marco l’ha ricevuta il 13 maggio 2020, giorno in cui è stato ospite di Barbara D’Urso. Di seguito, l’influencer ha mostrato altri messaggi dove la Sorge si complimentava sempre per com’erano andati i servizi e le interviste di Marco. Il ragazzo ha poi concluso, spiegando il perché ha deciso di non stare più zitto: “Lei è troppo stronza per meritare il mio silenzio! Con questo chiudo”.