GF Vip, Soleil e Sophie contro Gianmaria? Chiacchiere dopo la puntata

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, non sono mancati gli scontri e le tensioni tra i concorrenti. Alcune di queste tensioni si sono protratte anche una volta finita la puntata, tanto che sembra che stiano nascendo delle inaspettate alleanze.

SOPHIE E SOLEIL ALLEATE? – Se nei giorni scorsi sembrava ci fosse del tenero tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, la realtà sembrerebbe totalmente diversa. I rapporti tra i due inquilini, infatti, si starebbero sempre più incrinando, tanto da spingere la giovane gieffina ad allearsi con Soleil Sorge.

Sebbene le due ex protagoniste di Uomini e Donne si sono spesso scontrate, da quanto ripostato da IsaeChia, dopo la fine della puntata di ieri, si sono ritrovate a parlare insieme ad Alex Belli. Parlando proprio di Gianmaria, l’attore ha così commentato: “Voi siete vittime di uno che lavora sull’impietosire. Per convincere tutti che lui è poverino”.

Concordando con le parole dell’amico, Soleil ha aggiunto: “Lui fa questo giro, va da una persona, poi dall’altra, poi dall’altra. Fa il cammino della pietà. Ti fa una testa tanta che tu cominci davvero a credere questa cosa”.

Davanti a queste parole, Sophie ha rivelato che durante il momento delle nomination, fino all’ultimo, è stata indecisa se nominare Gianmaria o la Sorge (ha poi nominato la gieffina). Parlando con i due compagni d’avventura, la Codegoni ha parlato del comportamento che l’imprenditore ha con lei:

“Lui quando mi parla inizia a dirmi: “Io alla mia ex regalavo borse da 30.000 euro, hotel cinque stelle di lusso, Parigi, robe”. Sai quanto me ne frega? Io non ho mai ricevuto dal mio fidanzato un cioccolatino e ci stavo benissimo perché c’era stima, complicità”.

GIANMARIA E SOPHIE AI FERRI CORTI – Nel vedere la diffidenza da parte di Sophie, Gianmaria ha voluto esprimere i suoi sentimenti alla ragazza, volendo così dimostrare la sua sincerità:

“Perché dovrei giocare? Mi hai mai chiesto niente del mio passato? Io avrei voglia di passare 24 ore su 24 con te. Per quale motivo non dovrei stare accanto a te? Parlo sempre di te. Io da quando mi sono avvicinato a te nemmeno ci parlo con Soleil”.

Nemmeno davanti a queste parole, però, Sophie vuole cedere all’imprenditore. L’ex tronista ha infatti ammesso di non credergli, ammettendo:

“Ogni volta che ti parlo cambi versione. Non ti credo proprio più. Purtroppo quando nella vita non c’è verità, i nodi vengono sempre al pettine. Delle parole non me ne faccio niente, volano. Se a fatti sei un disastro, io non posso starti dietro. Sono annoiata, mi son rotta. Non siamo compatibili. Quando tu mi parli, mi parli di hotel di lusso, di ristoranti stellati. Io non cerco questo, a me piace la semplicità. Io sto bene anche in una capanna. Spero che tu ritrovi te stesso, ma senza di me”.